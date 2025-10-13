MENU
Χαμός με Μαντάρ στη Χάποελ, τον έβγαλε στη... σέντρα ο Ιτούδης!

Αναστάτωση στη Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Δημήτρη Ιτούδη σε δηλώσεις του να τα βάζει με τον Γιαμ Μαντάρ.

Ο Ισραηλινός άσος ανάρρωσε από επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, αλλά ζήτησε να ξεκουραστεί 3 βδομάδες λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και να μην είναι «παρών» στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που έρχεται. 

Ο Ιτούδης όμως όχι μόνο δεν έκανε δεκτό το αίτημα, αλλά τον έβγαλε και στη... σέντρα, τονίζοντας πως έπαιξε τραυματίας στο Eurobasket.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Μαντάρ τραυματίστηκε το καλοκαίρι και όμως πήγε να παίξει με την εθνική ομάδα του Ισραήλ, ο Μπρούνο Καμπόκλο τραυματίστηκε και πήγε κι αυτός να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Όταν ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, μου έπαιρναν έναν παίκτη αν ήταν τραυματίας».

