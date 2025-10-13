Είχε όρεξη για πλάκα ο Γκαλμπιάτι: «Καμπαρό ήσουν απαίσιος»! (vid)

Ο τεχνικός των Βάσκων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετά το ματς αστειεύτηκε με τον Γάλλο άσο, αναφερόμενος στην απόδοσή του και τη νίκη της Μπασκόνια απέναντι στη Ρεάλ.
«Το παιδί που έρχεται εδώ με έκανε μούσκεμα. Ήσουν απαίσιος στο πρώτο ημίχρονο. Ήσουν απαίσιος και τώρα είμαστε εδώ και δίνουμε συνέντευξη, επειδή άκουγες. Μπράβο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλμπιάτι, με τον Καμπαρό στη συνέχεια να αποθεώνει τον προπονητή του.
😂 "Estabas horrible, pero ahora estoy aquí en la entrevista con @DAZN_ES porque me has escuchado"— Liga Endesa (@ACBCOM) October 12, 2025
¡Qué MOMENTAZO entre Paolo Galbiati y Timothé Luwawu-Cabarrot!#LigaEndesa | @Baskonia pic.twitter.com/UZREl0nqh6