Είχε όρεξη για πλάκα ο Γκαλμπιάτι: «Καμπαρό ήσουν απαίσιος»! (vid)

Η Μπασκόνια επικράτησε της Ρεάλ και ο Πάολο Γκαλμπιάτι είχε όρεξη για πλάκα με αποδέκτη τον Λουβαβού Καμπαρό.

Ο τεχνικός των Βάσκων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετά το ματς αστειεύτηκε με τον Γάλλο άσο, αναφερόμενος στην απόδοσή του και τη νίκη της Μπασκόνια απέναντι στη Ρεάλ.

«Το παιδί που έρχεται εδώ με έκανε μούσκεμα. Ήσουν απαίσιος στο πρώτο ημίχρονο. Ήσουν απαίσιος και τώρα είμαστε εδώ και δίνουμε συνέντευξη, επειδή άκουγες. Μπράβο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλμπιάτι, με τον Καμπαρό στη συνέχεια να αποθεώνει τον προπονητή του.