Τολιόπουλος: «Προσπαθώ να κάνω το παιχνίδι μου όποτε μου δίνεται η ευκαιρία»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος στις δηλώσεις του μετά το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό τόνισε πως προσπαθεί να κάνει το παιχνίδι του όταν του ζητηθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα συναισθήματά του μετά το ντέρμπι: «Πάντα, όταν χάνεις, τα συναισθήματα δεν μπορεί να είναι θετικά. Όλοι θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα, να αποκτήσουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και να έχουμε το πάνω χέρι στο τέλος της χρονιάς. Δεν έγινε, όμως, αυτό. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το δικό του καλύτερο παιχνίδι: «Προσπαθώ να κάνω το παιχνίδι μου όποτε μου δίνεται η ευκαιρία. Δεν σκέφτομαι αν δεν έχω παίξει στα προηγούμενα ματς. Θέλω απλώς να είμαι ο εαυτός μου και να βοηθάω την ομάδα. Από τη στιγμή που δεν κερδίσαμε, όμως, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όπως είπα, προχωράμε».

Για το πως θα προσεγγίσουν την «διαβολοβδομάδα»: «Όπως όλα τα παιχνίδια. Θα κάνουμε το scouting, θα αναλύσουμε τους αντιπάλους μας και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό στο παρκέ για να πάρουμε και τις δύο νίκες».

Σχετικά με το τι έφταιξε στο δεύτερο ημίχρονο: «Χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο εύστοχοι. Πρέπει, όμως, να βελτιωθούμε στην άμυνα, δεχθήκαμε πάλι 90 πόντους. Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν, δεν έχουμε κάνει μεγάλη προετοιμασία, οπότε μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε εξαιρετική δουλειά, και αμυντικά και επιθετικά, αλλά αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε μέσα από τα παιχνίδια. Όπως είπα, προχωράμε και στόχος μας είναι πάντα η νίκη».

Για τις σκέψεις του στο πρώτο ντέρμπι: «Προσπαθώ να βλέπω κάθε παιχνίδι σαν να είναι το ίδιο. Όποτε μου ζητείται, θέλω να μπαίνω στο γήπεδο, να είμαι ο εαυτός μου και να βοηθάω την ομάδα. Δεν σκέφτομαι ότι είναι ντέρμπι ή ότι πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου για να είμαι καλός. Θέλω απλώς να δίνω ό,τι μπορώ».