Πρώτη νίκη στη σεζόν για την Μπασκόνια με ανατροπή κόντρα στη Ρεάλ

Μετά από τέσσερις ήττες σε Euroleague και ACB, η Μπασκόνια έσπασε το ρόδι για φέτος, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 105-100 στη 2η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας.

Αφού έχασε κατά σειρά από Ολυμπιακό, Βιλερμπάν, Σαραγόσα και Παναθηναϊκό, η Μπασκόνια (1-1) κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Ρεάλ (1-1) και να πάρει την πρώτη νίκη για τη φετινή σεζόν. Με αντεπίθεση διαρκείας η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι επέστρεψε από το -20 (20-40) και με επιμέρους σκορ 56-42 στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.

Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Τρεντ Φόρεστ με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ο Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό είχε 22 πόντους και ο Λούκα Σάμανιτς πρόσθεσε 17 πόντους. Για τη Ρεάλ ο Τρέι Λάλις πέτυχε 24 πόντους (4/5τρ.), ο Φακούντο Καμπάτσο έβαλε 18 πόντους και ο Μάριο Χεζόνια έδωσε άλλους 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-34, 49-58, 77-81, 105-100