Ουόρντ: «Ευλογία που έπαιξα στο ντέρμπι, κλειδί η άμυνα»

Ο Τάισον Ουόρντ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό στάθηκε στα συναισθήματα που ένιωσε και στην άμυνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

«Είμαι ενθουσιασμένος. Νιώθω ακόμα τις συγκινήσεις. Αν σου έλεγα ψέματα τώρα και σου έλεγα ότι δεν το νιώθω, θα ήμουν κακός ψεύτης.

Ξέρεις, όταν βγήκα για πρώτη φορά εκεί έξω, ήμουν πολύ αγχωμένος, ήθελα απλώς να βγω εκεί έξω και να δείξω τι μπορούσα να προσφέρω, να δείξω ότι θέλω να είμαι μέρος αυτού του ντέρμπι, να κερδίσω ένα παιχνίδι σε αυτό το ντέρμπι.

Το να είμαι μέρος αυτού του ντέρμπι είναι ευλογία. Οπότε προσπαθώ να το απολαύσω όσο το δυνατόν περισσότερο και επίσης να προσπαθήσω να κερδίσω».

Ποιο ήταν το κλειδί για αυτή τη νίκη: «Η άμυνά μας, εννοώ ότι αυτό ήταν το κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς τότε ανεβάσαμε πολύ την άμυνα και παίξαμε περισσότερο με το σώμα ό,τι στο πρώτο ημίχρονο.

Άρχισαν να παίζουν καλά, τους αφήσαμε να παίξουν καλά, δίνοντάς τους εύκολες βολές και το ανατρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό ήταν πραγματικά το κλειδί για τη νίκη στο παιχνίδι, ξέρεις, όταν χάνεις, χάνεις με πέντε πόντους στο τρίτο τέταρτο από μια ομάδα όπως αυτή, πρέπει απλά να βρεις δύναμη μέσα σου και αυτό κάναμε απόψε».

Για το τι δίνει η επικράτηση: «Αυτή η νίκη δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα, μια μικρή ώθηση. Αλλά δίνει και στην άλλη ομάδα κίνητρο να επιστρέψει και να κερδίσει στο γήπεδό της. Δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα τους αντιμετωπίσουμε. Θα τους παίξουμε άλλες 11.000 φορές, οπότε, το να κερδίσουμε το πρώτο ματς είναι σίγουρα σημαντικό».

Πώς είναι η χημεία χωρίς παίκτες που απουσιάζουν με τραυματισμό: «Όταν κάποιοι παίκτες τραυματίζονται, δίνεται η ευκαιρία σε άλλους να αναλάβουν δράση και να μάθουν. Ξέρεις, ειδικά σε κάποιον σαν εμένα. Μου δίνει την ευκαιρία να μάθω λίγο περισσότερα στην πράξη και να προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ.

Βλέπεις τους παίκτες να προσπαθούν πραγματικά και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά, επειδή ξέρεις ότι μας λείπουν μερικοί παίκτες. Και είναι πολύ σημαντικό να βγουν όλοι μπροστά, ειδικά όταν χάνεις πολύ σημαντικούς παίκτες».