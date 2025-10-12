Μπαρτζώκας: «Δεν ήθελα να παίξουμε αυτή την εποχή - Η νίκη δεν έκρινε τίποτα αλλά το γόητρο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως δεν ήθελε να γίνει αυτή την εποχή το ματς και ξεκαθάρισε πως το θετικό αποτέλεσμα βοήθησε μόνο στο γόητρο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Και το πρώτο παιχνίδι για εμάς στην ελληνική λίγκα που είχε μεγάλες απαιτήσεις λόγω του κύρους του παιχνιδιού, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών. Δύσκολο να ετοιμάσεις αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Είχαμε μία μέρα λιγότερη από τον Παναθηναϊκό. Η περιφέρειά μας έχει απουσίες σημαντικές, φυσικά και η απουσία του Ναν για τον Παναθηναϊκό ήταν σημαντική. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ήμασταν πολύ βιαστικοί. Βιαζόμασταν να πάρουμε σουτ χωρίς ισορροπία, κάναμε over-dribbling, μην ακολουθώντας αυτά που είχαμε πει. Θέλαμε να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό στην δεύτερη αμυντική συνεργασία, όχι την πρώτη αλλά βιαζόμασταν. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Βιαζόμασταν να εκτελέσουμε. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον από την κακή μας εκτέλεση και από τα λάθη, με αποτέλεσμα να σκοράρει πάνω από 48 πόντους ενώ είχαμε κάνει 7 φάουλ. Η άμυνα δεν ήταν καλή αλλά δεν είχαμε σταματήσει και με φάουλ φάσεις ξεκάθαρες που ο Παναθηναϊκός σκόραρε ακόμα και κάτω από το καλάθι.

Στο δεύτερο υπήρξε βελτίωση. Κομβικοί παίκτες έπαιξαν όπως έπρεπε. Ο Ντόρσεϊ ήταν από αυτούς. Είχε 4-5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ήταν πιο ομαδικός. Ο Σάσα, ο Μιλουτίνοφ ήταν πολύ καλός. Όλοι όσοι έπαιξαν, ο Ουόρντ, ο Νιλικίνα που σκόραρε και κερδίσαμε το ματς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, ξέρετε αυτό το ματς δεν λέει τίποτα. Είναι νωρίς στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες με βάση το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας που είναι πιο κουραστικό θα κάνουν και άλλες απώλειες μέσα στο πρωτάθλημα. Και πέρσι που χάσαμε εδώ, πήραμε το πρωτάθλημα. Πιο πολύ το γόητρο ήταν σήμερα. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Θα κάνω ένα κάλεσμα. Επειδή η ομάδα μας έχει παίξει δύο ματς απαιτήσεων και την Τρίτη είναι υψηλών απαιτήσεων. Η κούραση και η έλλειψη ενέργειας είναι συσσωρευτική. Δεν ξέρω αν θα έχουμε 1-2 παίκτες ακόμα. Θα ήθελα να δώσουν το παρών, να μας βοηθήσουν, για το πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες».

Για το αν φεύγει νωρίς ένα ματς που θα απασχολούσε την ομάδα: «Εγώ δεν θα ήθελα να το παίξουμε αυτή την εποχή, για πολλούς λόγους. Ακόμα και για το ματς της Τρίτης. Όταν παίζεις με τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο ότι αδειάζεις και από ενέργεια και πνευματική, κερδίσεις-χάσεις. Η σημαντικότητά του έχει ειπωθεί από όλους. Δεν έκρινε κανέναν τίτλο, πάντα έχει κάποια σημασία. Το γόητρο είναι δεδομένο. Πιο πολύ ανακούφιση ότι κερδίσαμε παρά χαρά γιατί ξαναπαίζουμε την Τρίτη».

Για τον Ντόρσεϊ: «Οι περισσότερες ομάδες παίζουν hedge-out εναντίον του επειδή είναι καλός σουτέρ. Είναι καλός χειριστής της μπάλας και έχει μεγάλη ικανότητα να πασάρει. Έχει το μυαλό του σκόρερ και νιώθει καλά όταν σκοράρει. Το να έχει υπομονή στο παιχνίδι του θα το κάνει πιο εύκολο για αυτόν. Όταν του έκαναν παγίδα, με μία απλή πάσα είχαμε όλες τις πάσες ανοιχτές. Έχει ταλέντο. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Κάθε παίκτης κάνει διεργασίες στο μυαλό του. Άλλες φορές έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, άλλες λιγότερες. Είναι πιο υγιής από πέρσι. Είχε θέμα με το ισχίο για μεγάλο διάστημα. Δείχνει καλά. Ήταν κομβικός για το ματς».

Για τον Ουόρντ: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι συγκροτημένη προσωπικότητα, θέλει να ακούσει, να βελτιωθεί, είχε μεγάλη επίδραση στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Αν δεν έχεις ζήσει τα ντέρμπι είναι δύσκολο. Οι αντίπαλοι έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες. Πρέπει να ζήσεις την ατμόσφαιρα. Να έχεις καταλάβει την πίεση του κόσμου για τη νίκη. Η πρώτη του εμφάνιση σε ντέρμπι ήταν πολύ καλή. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνει καταπληκτική πρώτη χρονιά με τον Ολυμπιακό και θα είναι τα επόμενα χρόνια πολύ σημαντικό στέλεχος».

Για το 1/10 τρίποντα στην αρχή: «Όλες ήταν βιαστικές επιλογές. Όταν κάναμε επίθεση στο δεύτερο χτύπημα είχαμε είτε λέι-απ, είτε σουτ με καλές προϋποθέσεις. Σας θυμίζω πόσα δημιουργήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο έτσι. Στο πρώτο είχαμε ελεύθερη πάσα δε τη δίναμε, παίρναμε τρίποντα με άμυνα μετά από 5-6 ντρίμπλες, βιαστικά στο τρανζίσιον. Δεν διαχειριστήκαμε καλά την πληροφορία που είχαμε δώσει. Και φυσικά υπήρξε νευρικότητα λόγω του αντιπάλου και της σημασίας του αγώνα».