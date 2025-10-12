Ο Σλούκας έσπρωξε τον Μήτογλου στο φινάλε για να μην κάνει φάουλ στον Ντόρσεϊ (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έδειξε καθαρό μυαλό στο φινάλε, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να σπρώχνει τον Ντίνο Μήτογλου στο φινάλε για να μην κάνει φάουλ πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Κώστας Σλούκας λειτούργησε έξυπνα και με καθαρό μυαλό στο φινάλε του πρώτοου ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ. Ο αρχηγός των «πρασίνων», με το ματς να έχει ουσιαστικά κριθεί έσπρωξε τον Ντίνο Μήτογλου που ήταν έτοιμος να κάνεο φάουλ πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο πολύπειρος γκαρντ έδειξε την εμπειρία του, καθώς με τον Παναθηναϊκό να έχει συμπληρώσει το μπόνους των φάουλ ο Ντόρσεϊ θα οδηγούταν στην γραμμή των βολών που πιθανότατα θα αύξαναν το προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» (+4, 88-84).

Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των δυο ομάδων μετρούν η διαφορά του σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.