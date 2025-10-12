Βεζένκοφ: «Ωραία νίκη, αλλά θα ξαναδούμε το αποτέλεσμα στον δεύτερο γύρο»

Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, Σάσα Βεζένκοφ, δήλωσε ικανοποιημένος από τη νίκη, όμως τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί και να κοιτάξει την επόμενη μέρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σημείωσε:

«Δεχτήκαμε 48 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και είναι κάτι που δε μας άρεσε. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα και πολύ ταλαντούχους παίκτες. Εμείς βάλαμε το κορμί μας και παίξαμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε μεγαλύτερη σκληράδα και ένταση στην άμυνά μας. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά, αλλά όχι ακόμα αυτό που θέλουμε ως ομάδα.

Και οι δυο ομάδες είχαν απουσίες, δεν είναι έτοιμες ακόμα. Πάντα τα ντέρμπι είναι σημαντικά, αλλά σε δύο μέρες έχουμε αγώνα για την Ευρωλίγκα. Είναι μια ωραία νίκη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα.

Σε όλα τα πρωταθλήματα βλέπουμε υψηλά σκορ, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Ξεχειλίζει το επιθετικό ταλέντο, οι προπονητές βέβαια θέλουν άμυνα γιατί αυτή δίνει τίτλους. Εμείς θέλουμε να βελτιωθούμε, το μπάσκετ αλλάζει και εξελίσσεται και το να βλέπουμε αγώνες με πάνω 80 πόντους θα είναι φυσιολογικό

Το σημερινό αποτέλεσμα θα το ξαναδούμε στον δεύτερο γύρο, αν όλα είναι φυσιολογικά χωρίς να υποτιμάω άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι μια μικρή διαφορά οι 4 πόντοι. Είναι μια νίκη γοήτρου για όλους στον Ολυμπιακό, το θέλαμε, αλλά κοιτάμε την Εφές που έρχεται την Τρίτη.

Κάθε ματς με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικό και είναι πάντα ντέρμπι ψυχολογίας και μεταξύ δύο ομάδων που δεν «αγαπιούνται». Ο καθένας θέλει να κερδίζει και να δίνει το 100%».