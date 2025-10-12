Αταμάν: «Χάσαμε πολλές ευκαιρίες για να νικήσουμε στο ΣΕΦ»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την εικόνα του Παναθηναϊκού Aktor στο ΣΕΦ, την απουσία του Κέντρικ Ναν, αλλά και την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Και οι δύο ομάδες το πάλεψαν πολύ το παιχνίδι. Στο τέλος δεν ήμασταν καλοί. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ με τον Τζέντι, τον Ντίνο και τον Ρογκαβόπουλο. Στα τελευταία λεπτά ήμασταν πολύ άστοχοι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Το μόνο θετικό είναι η διαφορά των 4π., που είναι μια καλή διαφορά για τη ρεβάνς. Όμως, χάσαμε πολλές ευκαιρίες για να νικήσουμε απόψε».

Για την απουσία του Κέντρικ Ναν: «Είχε και ο Ολυμπιακός σημαντικές απουσίες, όπως ο Ουόκαπ και ο Φουρνιέ. Σε εμάς έλειπε ένας σημαντικός παίκτης, ενώ σε εκείνους δύο. Ήταν έκπληξη για εμένα η απουσία του Ναν. Σήμερα το πρωί μου είπε πως πονάει στο γόνατο και δεν ήθελε να το ρισκάρει. Γι' αυτό και τον κρατήσαμε εκτός. Όμως, η ομάδα δεν είναι μόνο του Ναν. Πρέπει να αποδώσουν κι άλλοι σε τέτοια παιχνίδια».

Για την εικόνα του Τι Τζέι Σορτς: «Εξαιρετικός. Πήρε τις ευθύνες, αυτό ήταν το σημαντικό. Μας είχε λείψει αυτό στα προηγούμενα ματς, γιατί μόνο ο Ναν έπαιρνε ευθύνες. Θέλουμε κι άλλους παίκτες να παίρνουν ευθύνες. Ο Σορτς ήταν εξαιρετικός επιθετικά, αλλά έκανε ένα λάθος στην άμυνα με τον Νιλικίνα στο φινάλε».