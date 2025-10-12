MENU
Stoiximan GBL: Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό συνεχίζει αήττητος στο πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 11/10

  • Άρης - Κολοσσός 65-73
  • Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι 93-88
  • ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82

Κυριακή 12/10

  • ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73
  • Περιστέρι - Μύκονος 89-83
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86

Η βαθμολογία

  1. Περιστέρι 2-0
  2. Ολυμπιακός 2-0
  3. ΑΕΚ 2-0
  4. Ηρακλής 1-1
  5. ΠΑΟΚ 1-1
  6. Παναθηναϊκός 1-1
  7. Προμηθέας 1-1
  8. Κολοσσός 1-1
  9. Καρδίτσα 1-0
  10. Μαρούσι 0-2
  11. Άρης 0-2
  12. Πανιώνιος 0-2
  13. Μύκονος 0-1

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

  • ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00
  • Ηρακλής - Μύκονος 16:00
  • Μαρούσι - Άρης 19:00
  • Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30

Κυριακή 19/10

  • Ολυμπιακός - Πανιώνιος 13:00
  • Κολοσσός - Παναθηναϊκός 16:00
