Stoiximan GBL: Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό συνεχίζει αήττητος στο πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής: Σάββατο 11/10 Άρης - Κολοσσός 65-73

Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82 Κυριακή 12/10 ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73

Περιστέρι - Μύκονος 89-83

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86 Η βαθμολογία Περιστέρι 2-0 Ολυμπιακός 2-0 ΑΕΚ 2-0 Ηρακλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Παναθηναϊκός 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός 1-1 Καρδίτσα 1-0 Μαρούσι 0-2 Άρης 0-2 Πανιώνιος 0-2 Μύκονος 0-1 Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής: Σάββατο 18/10 ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00

Ηρακλής - Μύκονος 16:00

Μαρούσι - Άρης 19:00

Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30 Κυριακή 19/10 Ολυμπιακός - Πανιώνιος 13:00

Κολοσσός - Παναθηναϊκός 16:00