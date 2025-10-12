Stoiximan GBL: Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός - Το πανόραμα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Σάββατο 11/10
- Άρης - Κολοσσός 65-73
- Προμηθέας Πατρών - Μαρούσι 93-88
- ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82
Κυριακή 12/10
- ΑΕΚ - Πανιώνιος 93-73
- Περιστέρι - Μύκονος 89-83
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86
Η βαθμολογία
- Περιστέρι 2-0
- Ολυμπιακός 2-0
- ΑΕΚ 2-0
- Ηρακλής 1-1
- ΠΑΟΚ 1-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Προμηθέας 1-1
- Κολοσσός 1-1
- Καρδίτσα 1-0
- Μαρούσι 0-2
- Άρης 0-2
- Πανιώνιος 0-2
- Μύκονος 0-1
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 18/10
- ΑΕΚ - Καρδίτσα 16:00
- Ηρακλής - Μύκονος 16:00
- Μαρούσι - Άρης 19:00
- Προμηθέας - ΠΑΟΚ 19:30
Κυριακή 19/10
- Ολυμπιακός - Πανιώνιος 13:00
- Κολοσσός - Παναθηναϊκός 16:00