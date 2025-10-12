Μπαρτζώκας: «Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα σουτ - Επιστρέφουν Φουρνιέ και ΜακΚίσικ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ικανοποιημένος για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της GBL.

Αναλυτικά όσα είπε στην ΕΡΤ ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Παίξαμε καλύτερα, αυτό φαίνεται από τους αριθμούς. Δημιουργήσαμε ανοικτά σουτ, αλλά αδικαιολόγητα είχαμε στρες και δεν σκοράραμε, ήταν σουτ... σαν πέναλτι. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα. Γενικά ήμασταν πιεσμένοι, πάντα ο γηπεδούχος έχει την περισσότερη πίεση σε αυτά τα ματς. Είχαμε πολλές απουσίες για να διαχειριστούμε καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση μια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό πάντα είναι αυτό που μετράει.

Βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά μας, όμως δεν έχουμε όμως αμυντική σταθερότητα αυτή την εποχή. Κάποιοι παίκτες μας καινούριοι δεν ξέρουν ακόμα τους αυτοματισμούς. Με βάση την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, μας ευχαριστεί η νίκη και περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες μας. Είναι κομβικές απουσίες.

Για τον Φουρνιέ: «Έκανε ατομική τις τελευταίες ημέρες, ελπίζω ότι και αυτός και ο ΜακΚίσικ θα προλάβουν τουλάχιστον ένα από τα δύο ματς της διαβολοβδομάδας».