Με σόου Ομπστ εύκολα την Μπάμπεργκ η Μπάγερν

H Mπάγερν κέρδισε εύκολα την Μπάμπεργκ (96-81) για την 4η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, με τον Αντρέας Ομπστ να συνεχίζει το... βιολί του μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις στην Euroleague.

Η Μπάγερν ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπάμπεργκ επικρατώντας εντός έδρας με 96-81 για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, συνεχίζοντας αήττητη την πορεία της στις εγχώριες διοργανώσεις (3-0), με την Μπάμπεργκ να πέφτει με αυτή την ήττα στο 1-2.

Ο Αντρέας Ομπστ συνεχίζει τις φοβερές του εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα, με τον Γερμανό γκαρντ να μετρά 21 πόντους με 5/9 τρίποντας, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Πολύ καλή παρουσία και από τον Αϊζια Μάικ (20π.), διψήφιος και ο Λούτσιτς με 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ουίλιαμς μέτρησεν 21 πόντους, με τον Μπαλίντ να προσθέτει 12 πόντους.