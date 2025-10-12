Το Περιστέρι άντεξε στην αντεπίθεση που επιχείρησε στο τέλος η Μύκονος Betsson, επικράτησε με 89-83 κάνοντας έτσι το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Μετά τον Πανιώνιο το Περιστέρι κέρδισε και τη Μύκονο Betsson (0-1) και προσωρινά φιγουράρει μόνο του στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Για τρία δεκάλεπτα οι γηπεδούχοι έκαναν το έργο τους εύκολο, συντηρώντας διψήφιες διαφορές, όμως στο τελευταίο μέρος η Μύκονος Betsson επέστρεψε και λίγο έλειψε να «κλέψει» το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τάι Νίκολς με 24 πόντους (4/6τρ.), πέντε εκ των οποίων καθοριστικοί στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ράιλι Αμπερκρόμπι πρόσθεσε 23 πόντους (6/12τρ.) και ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Τάιρι Άπλμπι είχε 20 πόντους και 8 ασίστ, με τους Τζέρεμι Έβανς και Καλίντ Μουρ να ακολουθούν με 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Στην επόμενη αγωνιστική (3η) η Μύκονος παίζει στην έδρα του Ηρακλή (18/10, 16:00), ενώ το Περιστέρι θα κάνει το ρεπό του.

Ασταμάτητο το Περιστέρι, έφτασε ως το +15

Σκοράροντας έξω από τα 6,75μ. με τους Άπλμπι, Έβανς και Ρέι, η Μύκονος Betsson προηγήθηκε με 7-9 και με ακόμα ένα τρίποντο του Χέσον έγινε το 13-14. Οι γηπεδούχοι επέμεναν στο πλάνο τους πιέζοντας και τρέχοντας στο γήπεδο, και με τους Βαν Τούμπεργκεν , Καρντένας και Νίκολς έφτασαν στο 23-16. Το ματς είχε αποκτήσει ξέφρενο ρυθμό και το Περιστέρι ήταν αυτό που είχε επιβάλει το δικό του παιχνίδι και με τρία τρίποντα του Αμπερκρόμπι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 39-26, έχοντας τρομερά ποσοστά ευστοχίας (9/10διπ., 5/11τρ. 6/7β.).

Το πάνω-κάτω και ο τρελός ρυθμός του αγώνα έδωσαν τη θέση του στην αστοχία και στην νευρικότητα. Ο Μάντζαρης έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο (39-30), με το Περιστέρι να μένει μόνο με δύο βολές στα πρώτα 6,5' του δεκαλέπτου. Ο Νίκολς με πέντε σερί πόντους ξεκόλλησε την ομάδα του (48-33) και ο ίδιος με νέο τρίποντο απάντησε στους Μουρ και Καββαδά για το 51-38 του ημιχρόνου.

Απείλησε στο τέλος η Μύκονος Betsson, άντεξε με Νίκολς το Περιστέρι

Ο Αμπερκρόμπι συνέχισε να σκοράρει από μακριά και με δύο σερί τρίποντα διαμόρφωσε το 57-43, με τη Μύκονο Betsson να προσπαθεί, αλλά να μην μπορεί να επιστρέψει άμεσα στη διεκδίκηση της νίκης. Χέσον και Άπλμπι μείωσαν στο 61-51, αλλά και πάλι ο Αμπερκρόμπι μαζί με τον Νίκολς έγραψαν το 67-52. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 71-59 μετά τις εύστοχες προσπάθειες των Βαν Τούμπεργκεν και Μουρ εκατέρωθεν, με το Περιστέρι πάντως να συντηρεί διαρκώς διψήφιες διαφορές.

Πριν προλάβουν να συμπληρωθούν δύo λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο, το Περιστέρι είχε φτάσει ήδη τα τέσσερα φάουλ. Ωστόσο, η Μύκονος Betsson δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και αντιθέτως είδε τον Ιτούνας να βάζει δύο τρίποντα και να δημιουργεί εκ νέου απόσταση 15 πόντων (77-62). Μια πρώτη αντίδραση από τους φιλοξενούμενους ήρθε με τα τρία τρίποντα των Άπλμπι (2) και Έβανς για το 79-73 στο 37', ο Χάρις έδωσε ανάσα στην ομάδα του (82-73), αλλά με τρίποντο του Μουρ η Μύκονος Betsson μείωσε κι άλλο τη διαφορά και στο 82-78 στο 1'18'' πριν το φινάλε. Ο Νίκολς πέτυχε καθοριστικό τρίποντο, άμεσα απάντησε ο Κάναντι και με 2/2 βολές του Άπλμπι έγινε το 85-83 στα 39''. Ξανά ο Νίκολς πήρε την μπάλα, κέρδισε το φάουλ και τις βολές για το 87-83, με τον Κάναντι να αστοχεί στο επόμενο τρίποντο και το παιχνίδι να λήγει στο τελικό 89-83.

Τα δεκάλεπτα: 39-26, 51-38, 71-59, 89-83

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα