Μιχαΐλοβιτς: «Πλέον είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε έναν... Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτιζάν»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αναφέρθηκε στη βελτίωση που έχει έρθει σε όλα τα επίπεδα στη σερβική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου:

«Δεν κερδίσαμε τη EuroLeague, δεν πετύχαμε τα μεγαλύτερα κατορθώματα, αλλά η Παρτιζάν είναι πλέον σύμβολο. Πετύχαμε ως σύστημα. Το αν θα κερδίσουμε τη EuroLeague εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά ως σύλλογος κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πλέον είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε έναν Τζαμπάρι Πάρκερ στην Παρτιζάν. Πριν από επτά ή οκτώ χρόνια αυτό δεν ήταν φυσιολογικό, αλλά μόνο κάτι στο μυαλό μας».

Για το ρόστερ της Παρτιζάν: «Ανανεώσαμε το συμβόλαιο του Στέρλινγκ Μπράουν, τον ήθελε το προπονητικό τιμ. Το ίδιο συνέβη και με τον Άιζακ Μπόνγκα. Αν δεν είχαμε τους απαραίτητους πόρους, δεν θα κρατούσαμε αυτούς τους δύο, ούτε θα φέρναμε τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Έχουμε σχέδιο να επεκτείνουμε τα συμβόλαια δύο ή τριών ακόμα παικτών».