Στο ρελαντί την Καρσίγιακα η Φενέρ πριν την «διαβολοβδομάδα»

Η Φενέρμπαχτσε ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Καρσίγιακα για την 3η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Σάρας να επικρατεί με 87-73 πριν την διαβολοβδομάδα της Euroleague.

Χαμηλό ήταν το εμπόδιο της Καρσίγιακα για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε εύκολα (87-73) για την 3η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με την ομάδα της Πόλης να ανεβαίνει στο 2-1, την στιγμή που η Καρσίγιακα έπεσε στο 1-2.

Για τους νικητές ο αρχηγός Μέλιχ Μαχμούτογλου ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους με τον Μπιτίμ να προσθέτει 15 πόντους με 4 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Μπιμπέροβιτς με 14 πόντους, επέστρεψε στην δράση ο Ουίλμπεκιν (11π.)

Από την αντίπερα όχθη ο Μάνινγκ με 17 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, με τον Μούρ να προσθέτει 15 πόντους. Πολύ καλή παρουσία και από τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Τζάστιν Άλστον με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα της Εuroleague και τις αναμετρήσεις με την Ντουμπάι BC (20:45, 14/10) και Μπάγερν (16/10, 20:45).