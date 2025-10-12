Το Μαρούσι διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο ματς με τον Προμηθέα (vid)

Το Μαρούσι αναμετρήθηκε εκτός έδρας με τον Προμηθέα Πάτρας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και γνώρισε την ήττα με 93-88.
Ωστόσο, η ομάδα των Βορείων Προαστείων δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένοι από την διαιτητική τριάδα (Παπαπέτρου-Μαρτινάκος-Χατζημπαλίδης) και διαμαρτύρεται για αρκετές φάσεις και αποφάσεις.
Αναλυτικά οι φάσεις:
-
Φάουλ κατά του Αμαρουσίου, 01:17 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
-
Αντιαθλητικό φάουλ που δόθηκε ως απλό, 08:32 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου
-
Βήματα του παίκτη του Προμηθέα πριν σκοράρει, 05:09 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου
-
Landing φάουλ που αντί για 3 βολές δόθηκε προειδοποίηση για φλόπινγκ, 03:20 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.
-
Φάουλ που δεν δόθηκε και απώλεια κατοχής, 01:17 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου
-
Φάουλ που δεν δόθηκε, 9 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου
-
Φάουλ που δεν δόθηκε σε τράβηγμα του χεριού, 05:50 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
-
Φάουλ που δεν δόθηκε σε τράβηγμα εναντίον του παίκτη του Αμαρουσίου, 02:28 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου
-
Για αντιαθλητικό φάουλ που δεν δόθηκε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου
-
Φάουλ που δεν δόθηκε, 09:04 πριν το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου.
-
Σπρώξιμο που δεν δόθηκε, 08:48 πριν το τέλος του τελευταίου δεκαλέπτου
-
Φάουλ που δεν δόθηκε για δύο βολές, 08:25 πριν το τέλος του παιχνιδιού
-
Βήματα που σφυρίχτηκαν 08:18 πριν το τέλος του τέταρτου δεκαλέπτου.
-
Φάουλ που δόθηκε κατά του Αμαρουσίου 8 λεπτά πριν το τέλος
-
Παράβαση τριών δευτερολέπτων πριν από εύστοχο lay-up του Αμαρουσίου, 06:45 πριν το τέλος
-
Επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε 05:15 πριν το τέλος
-
Head coach challenge που δόθηκε υπέρ του Προμηθέα η κατοχή, 03:51 πριν το τέλος
-
Φάουλ που δεν δόθηκε υπέρ του Αμαρουσίου και προβάδισμα του Προμηθέα, 02:28 πριν το τέλος της αναμέτρησης
-
Είσοδος παίκτη του Προμηθέα εν μέσω ελευθέρων βολών, χωρίς την εντολή της γραμματείας, αντί τεχνικής ποινής συνεχίστηκε το παιχνίδι, 10.8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης