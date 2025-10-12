Το Μαρούσι διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο ματς με τον Προμηθέα (vid)

Μόνο ικανοποιημένοι δεν έχουν μείνει στο Μαρούσι με τη διαιτησία στον αγώνα κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας.

Το Μαρούσι αναμετρήθηκε εκτός έδρας με τον Προμηθέα Πάτρας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League και γνώρισε την ήττα με 93-88.

Ωστόσο, η ομάδα των Βορείων Προαστείων δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένοι από την διαιτητική τριάδα (Παπαπέτρου-Μαρτινάκος-Χατζημπαλίδης) και διαμαρτύρεται για αρκετές φάσεις και αποφάσεις.

Αναλυτικά οι φάσεις: