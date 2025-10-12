«Έγραψε» ιστορία: Ο Κουστούριτσα έγινε ο νεότερος παίκτης της Μπαρτσελόνα στην ACB (vid)

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από την Γέιδα με 91-86 και έτσι έμεινε χωρίς νίκη στην ACB. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ματς «γράφτηκε» ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκολα Κουστούριτσα έγινε ο νεότερος παίκτης των «Μπλαουγκράνα» που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα σε ηλικία 16 ετών, 5 μηνών και 12 ημερών.
Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε στον Έρικ Βίλα, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Σαραγόσα σε ηλικία 16 ετών, 6 μηνών και 29 ημερών.
🗓️ 𝙐𝙣𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤— Liga Endesa (@ACBCOM) October 12, 2025
Con 16 años, 5 meses y 12 días, NIKOLA KUSTURICA es el jugador más joven en debutar con el @FCBbasket en la historia de la #LigaEndesa 💫
📺 @DAZN_ES | @FCBbasket | #LigaEndesa pic.twitter.com/vHb9dDEjZX