«Έγραψε» ιστορία: Ο Κουστούριτσα έγινε ο νεότερος παίκτης της Μπαρτσελόνα στην ACB (vid)

Ο Νίκολα Κουστούριτσα «έγραψε» τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αφού έγινε ο νεότερος «μπλαουγκράνα» παίκτης στην ACB.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από την Γέιδα με 91-86 και έτσι έμεινε χωρίς νίκη στην ACB. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ματς «γράφτηκε» ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκολα Κουστούριτσα έγινε ο νεότερος παίκτης των «Μπλαουγκράνα» που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα σε ηλικία 16 ετών, 5 μηνών και 12 ημερών.

Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε στον Έρικ Βίλα, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Σαραγόσα σε ηλικία 16 ετών, 6 μηνών και 29 ημερών.