Ξυλοκοπήθηκαν οπαδοί της Παρτίζαν στο Σπλιτ

Σύμφωνα με τα κροατικά μέσα ενημέρωσης, τρεις οπαδοί της Παρτιζάν ξυλοκοπήθηκαν στο Σπλιτ, μετά την αναμέτρηση της σερβικής ομάδας για την Αδριατική Λίγκα.

Άγρια επεισοδια με τραυματισμό τριών φιλάθλων της Παρτίζαν έλαβαν χώρα στο Σπλίτ. Συγκεκριμένα, σύμφωμα με κροατικά μέσα ενημέρωσης, μετά το τέλος της αναμέτρησης της σερβικής ομάδας με την Σπλίτ για την Αδριατική Λίγκα, τρεις φίλοι των «ασπρόμαυαρων», ξυλοκοπήθηκαν έξω από το γήπεδο Gripe.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μετά από έναν αγώνα μπάσκετ στο Gripe, τρεις Σέρβοι πολίτες που βρίσκονταν στον αγώνα δέχτηκαν επίθεση από μια ομάδα νεαρών κοντά στην γήπεδο. Τα άτομα δεν αναφέρθηκαν στην αστυνομία ως αξιωματούχοι ή οπαδοί του φιλοξενούμενου συλλόγου, επομένως διέφυγαν της αστυνομικής επιτήρησης και της ασφάλειας. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Το τρίτο άτομο δεν τραυματίστηκε», δήλωσε η αστυνομία στο «24 sata.hr»