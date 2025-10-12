Εύκολες νίκες για Παναθλητικό και Πρωτέα Βούλας

Την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών σημείωσαν ο Παναθλητικός και ο Πρωτέας Βούλας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Ο Παναθλητικός μετά το ρεπό της πρώτης αγωνιστικής ημέρας, κέρδισε τον Αμύντα με 82-70, ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Πρωτέας Βούλας, μετά την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό, επικράτησε στον Βόλο της Ανόρθωσης με 73-46.

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ανόρθωση Βόλου-Πρωτέας Βούλας 46-73

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Γεωργούλης-Τογανίδου

Δεκάλεπτα: 14-19, 25-36, 35-52, 46-73

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 16(2), Σουλτάνη 4, Κοτζαϊτση, Μπασδέκη, Φωνιαδάκη, Σιουμουρέκη 8(1), Σάμαντα, Κουτσουνούρη 6, Γκανάτσιου, Σμιθ 10(1),Ταντουρόφσκα.

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 5(1), Ντέμο, Ανδρικοπούλου 5, Τσιμπριμάνη, Ανδρέου 2, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο 9(2), Λορέν 18(2), Μόργκαν 14, Κόρνγουελ 16.

Παναθλητικός-Αμύντας 82-70

Διαιτητές: Ταρενίδης-Παπαγεωργίου Κ.-Αβραμίδου

Δεκάλεπτα: 15-14, 36-33, 65-48, 82-70

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 8, Τζέιμς 5, Μάντζου 4, Κοφιά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 20(3), Γκέλντοφ 15, Σύρπα 4, Μόρις 26(3).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 9, Στούπα 3, Μαργώνη, Λαμπράκη, Καλομιτσίνη 10(2), Μπέι 13, Μάγκλαρη, Χάντερ 16(2), Μόρτεσεν 10, Νάτσκου 9(1).