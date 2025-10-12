Μεσίνα για ΛεΝτέι: «Θα είναι εκτός για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες»

Ο Έτορε Μεσίνα σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως ο Ζακ ΛεΝτέι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες.

Η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε την Βαρέζε για το ιταλικό πρωτάθλημα, ωστόσο στην ομάδα δεν μπορούν να πανηγυρίσουν τη νίκη, καθώς ο Έτορε Μεσίνα έκανε γνωστή μία δυσάρεστη είδηση μετά το τέλος του ματς.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Ζακ ΛεΝτέι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες με μυϊκό πρόβλημα. «Μυϊκό πρόβλημα, θα είναι εκτός για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Έτσι είναι ο ΛεΝτέι, λέει πως ποτέ δεν έχει χτυπήσει, αλλά μετά κάνεις μαγνητική και πρέπει να ξεκουραστεί για μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι η ομορφιά της καρδιάς του».