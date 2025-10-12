Ένα βατό βράδυ είχε η Βιλερμπάν εναντίον της Λε Μαν και πλέον στέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague.

Η Βιλερμπάν έκανε το 3 στα 3 στο γαλλικό πρωτάθλημα αφού έκανε περίπατο επί της Λε Μαν με 91-66.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ έπιασε κορυφή στον βαθμολογικό πίνακα μαζί με τη Ναντέρ, αφήνοντας πίσω της τη Μονακό και την Παρί.

Η γαλλική ομάδα πήρε καλή ψυχολογία πριν βρεθεί στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης διαβολοβδομάδας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Οι Έντουιν Τζάκσον (17 πόντοι), Μπαστιέν Βοτιέ (13 πόντοι), Μεντί Νγκουάμα (11 πόντοι), Εμπάι Εντιαγέ (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Μπόντιαν Μάσα (10 πόντοι), ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 47-30, 73-48, 91-66