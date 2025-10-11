Πέρασε εύκολα από την Βαρέζε η Αρμάνι - Πήρε το θρίλερ στο Ούντινε η Βίρτους

Η Αρμάνι Μιλάνο ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη επικρατώντας με 94-61, με την Βίρτους να παίρνει το θρίλερ στο Ούντινε με ηρωα τον Έντουαρντς στην παράταση (80-82).

Η Αρμάνι πέρασε εκκωφαντικά από την έδρα της Βαρέζε, με την ομάδα του Μεσίνα να επικρατεί με 94-61, Με τη νίκη αυτή η Μιλάνο σημείωσε την πρώτη της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα, με την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη να γνωρίζει την πρώτη της ήττα.

Για τους νικητές ο Άρμονι Μπρουκς ήταν κορυφαίος με 20 πόντους για την ομάδα του Μεσίνα, με τον Λορένζο Μπράουν να μετρά 13 πόντους με 6 ασίστ. Καλή παρουσία και από τον Έλλις με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο περιζήτητος σε όλη την Ευρώοη Ολιβιέρ Νκαμούα πραγματοποίησε double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, με το Λιμπρίζι να συμπληρώνει 13 πόντους με 3 ασίστ.

Πήρε το... θρίλερ στο Ούντινε με ήρωα τον Έντουαρντς η Βίρτους

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πέρασε νικηφόρα από το Ούντιζε επικρατώντας της τοπικής ομάδας στην παράταση με 80-82. Η Βίρτους με τη νίκη αυτή συνεχίζει αήττητη στο ιταλικό πρωτάθλημα με ρεκόρ 2-0, με την Ούντινε να πέφτει στο 0-2.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ο απο μηχανής θεός για την ομάδα του Ιβάνοβιτς. Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 27 πόντους σε μια φοβερή εμφάνιση, δίνοντας παράλληλα τη νίκη στην ομάδα του με γκολ-φάουλ στο έξτρα πεντάλεπτο. Πολύ καλή παρουσία του Παγιόλα με 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μπριούτον μέτρησε 23 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον Καλζαβάρα να μετρά 15 πόντους με 6 ασίστ.