Ζντοβτς: «Μετράει η νίκη, αλλά στην άμυνα ήμασταν κάτω από το επίπεδο που θέλω»

Ο Γιούρι Ζντοβτς δήλωσε ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Ηρακλή, αλλά όχι και με τη συνολική εικόνα, κάνοντας ειδική αναφορά στην άμυνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΠΑΟΚ…

Κάνοντας ένα πρώτο σχόλιο, είπε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Γνωρίζαμε πως θα είναι δύσκολο το πρώτο εντός έδρας μπροστά στους οπαδούς ένα τοπικό ντέρμπι. Δεν είχαμε ξαναπαίξει μπροστά στους φιλάθλους μας κάτι που μας δημιούργησε πίεση. Ήταν εξαιρετικό, αλλά δεν παίξαμε καλά. Απέναντι σε μία επιθετικά ταλαντούχα ομάδα.

Κάναμε πολλά λάθη. Πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε το παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε αυτά τα λάθη σε αυτό το επίπεδο. Κάθε παιχνίδι στο πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Δείτε τον Άρη, έχασε στην έδρα του. Πρέπει να παίζουμε καλά 35 λεπτά. Είχαμε κάποια προβλήματα με τις αλλαγές, στο οποίο πόνταρε ο Ηρακλής. Το δουλέψαμε στην προπόνηση. Χάσαμε το μομέντουμ από τις αλλαγές, σταμάτησαν τον ρυθμό μας. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη.

Θα δουλέψουμε στο βίντεο. Η ομάδα λειτούργησε ατομικά στην επίθεση. Αυτό άρχισε να δημιουργείται από τις αλλαγές του αντιπάλου που δεν κυκλοφορήσαμε με σωστό τρόπο την μπάλα. Βάλαμε 84 πόντους, αλλά δεν έχω να πω πολλά για την επίθεση. Η άμυνα με ενδιαφέρει, που ήμασταν σε επίπεδο κάτω από αυτό που θέλω. Ο Ντίμσα στην τελευταία φάση λειτούργησε σωστά. Μετράει η νίκη αλλά πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη για να βελτιωθούμε».

Για το αν η ομάδα βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι: «Είχαμε πολύ περίεργη προετοιμασία. Με κάποια ταξίδια στην Γαλλία, στο Βελιγράδι, αλλά δεν ήταν καλό για την βελτίωση της ομάδας. Φυσιολογικά τα προκριματικά μας έβαλαν πίσω στο επίπεδο προετοιμασίας. Χάσαμε κάποιες μέρες, αλλά αυτό είναι ιστορία. Είναι πίσω μας, όταν μιλάμε τώρα είμαστε χαρούμενοι που έχουμε ανά τρεις μέρες αγώνα, γιατί δουλεύουμε κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε αγώνες, με τους οποίους θα βελτιωθούμε».

Για την επίδραση του Κόνιαρη: «Ακόμα πιστεύω σε 12 παίκτες, άσχετα αν χρησιμοποίησα 10 παίκτες. Ήταν ένα καλάθι, ίσως θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Όσον αφορά τον Κόνιαρη, μας βοήθησε πολύ σήμερα. Ήταν εκτός για 3 εβδομάδες λόγω τραυματισμού, αλλά γύρισε σταδιακά. Σήμερα τα λεπτά που αγωνίστηκε μας κράτησε... ζωντανούς στον ίδιο ρυθμό. Αυτό περιμένω από αυτόν. Ελπίζω να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω, γιατί οι προσδοκίες μου για αυτόν είναι υψηλές».

Για το αν «ποντάρει» στους... ψηλούς παίκτες: «Στην αγορά δεν μπορείς να βρεις τον «ψηλό» παίκτη, γιατί πηγαίνουν σε... ακριβά πρωταθλήματα, σε Κίνα, Κορέα κλπ. Ο Άπσον πήγε στην Κίνα, ο Φόρεστερ πήγε με τα διπλά λεφτά στον Άρη. Έχουμε πολλά συστήματα. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τους ψηλούς. Ο Μάρβιν νιώθει άνετα να παίζει από μακριά. Σήμερα σε κάθε pick and roll άλλαζαν. Ο Μουρ αγωνίστηκε λιγότερο από 17 λεπτά, είχε 9 ριμπάουντ, 7 πόντους αλλά έχει θέμα με τα φάουλ. Πρέπει να το δούμε. Περιμένω πολλά από όλους».