Ζντοβτς: «Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά - Ήμουν νευρικός... »

Ο Γιούρι Ζντοβτς σε δηλώσεις του δεν εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του κόντρα στον Ηρακλή τονίζοντας ότι οι παίκτες του πρέπει να παρουσιάστούν καλύτεροι στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι με τον Ηρακλή: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά δεν είμαι πραγματικά χαρούμενος. Πως εκτελέσαμε, πως παίξαμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ευχαριστώ στους φιλάθλους, αλλά όπως είπα, θέλω περισσότερα από τους παίκτες μου. Κάναμε πολλά λάθη, τους επιτρέψαμε να επιστρέψουν. Είμαστε τυχεροί για τη νίκη. Κερδίσαμε, ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι».

Για την ατμόσφαιρα: «Ήμουν πολύ νευρικός. Ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Χάσαμε την πρώτη αγωνιστική από τον Παναθηναϊκό. Ανανεωμένο το Παλατάκι. Γεμάτο με αρκετούς φιλάθλους, οπότε ήμουν νευρικός. Ελπίζω να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι. Εύχομαι στον Ηρακλή τα καλύτερα, παίζουν καλά, συγχαρητήρια στον προπονητή τους. Όπως είπα στην αρχή, χαίρομαι για την εντός έδρας νίκη».