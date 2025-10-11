Με κορυφαίο τον Ουάσιγκτον η Παρτιζάν έκανε το 2/2

Η Παρτιζάν έπαιξε σοβαρά για δύο δεκάλεπτα και πήρε τη νίκη στην έδρα της Σπλιτ με 86-81, κάνοντας έτσι το 2/2 στην Αδριατική Λίγκα.

Μετά το κακό πρώτο δεκάλεπτο (15-8), η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βελτίωσε την απόδοσή της και φτάνοντας σε διψήφιες διαφορές, κατέκτησε τη νίκη, παρότι είδε τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στο καλάθι λίγο πριν το φινάλε.

Ο Ντουέιν Ουάσιγκτον ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους, ακολούθησαν οι Άιζακ Μπόνγκα και Στέρλινγκ Μπράουν με 12 πόντους έκαστος. Για τους γηπεδούχους, που παραμένουν χωρίς νίκη (0/2), ξεχώρισε ο Τέιβον Μάιερς με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-8, 34-38, 53-64, 78-86