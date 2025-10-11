Σπουδαίο διπλό του Βίκου Ιωαννίνων στον Πανερυθραϊκό - Συνεχίζουν αήττητοι Πρωτέας, Ψυχικό και Κόροιβος

Ο Βίκος Ιωαννίνων έφυγε με σπουδαίο διπλό από τη Νέα Ερυθραία, ενώ αήττητοι συνεχίζουν την πορεία τους Πρωτέας Βούλας, Ψυχικό, Κόροιβος και Μαχητές. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Elite League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής (11-13/10): Σάββατο 11 Οκτωβρίου Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74 17:00 Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60 Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων 78-79 Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99 Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80 Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 18:30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket (ΕΡΤ2) Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74 Διαιτητές: Ζαχαρής-Μαραμής-Νέδογλου (Πανταζής) Δεκάλεπτα: 23-17, 41-40, 63-56, 77-74 Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς 11 (3), Μπανκς 15 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 10, Νώτης 9, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης 8 (2), Ντούμπαρ 20 (2) Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 19 (2), Δημητρακόπουλος 11 (1), Τοπάλι 6, Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 5 (1), Φιλιππάκος 17, Ντράσκοβιτς 11 (1), Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80 Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Καραπαπάς (Μωϋσιάδης) Δεκάλεπτα: 27-22, 45-48, 64-67, 85-80 Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7, Άντερτον 15 (1), Μερμίγκης 9, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 4, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 24 Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 23 (4), Κάρτραϊτ 11, Βέλκος, Κουφόπουλος 23 (4), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 7 (1), Κουστένης 7 (1), Δεϊμέζης 4, Νικολαΐδης, Ζαραϊδώνης 5 Λαύριο Boderm-Πρωτέας Βούλας 84-99 Διαιτητές: Καλογριάς-Τεφτίκης-Κοϊμτζόγλου (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 18-23, 46-43, 67-68, 84-99 Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 19, Παναγιωτόπουλος 4, Στασινός 23 (3), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 10 (2), Τόλιας, Καματερός 11 (1), Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 5 Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 35 (8), Μιλεντίγεβιτς 24 (5), Ρις 14, Κόης 12 (2), Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 3, Βουλγαρόπουλος 7, Μαγιντόνε Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55 Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλλης (Τζαμάκου) Δεκάλεπτα: 22-22, 30-33, 39-48, 63-55 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 21 (2), Άλεν 12 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 8 (2), Τζόλος 1, Σταυρακούκας 7, Χαντζής 3 (1), Φύτρος, Βισνιέφσκι 6 Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 6 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 7 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 3 (1), Ευσταθιάδης 10 (2), Μπουντούρης 12 (2), Πούντος 2, Σπρίντζιος 7 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60 Διαιτητές: Κάρδαρης-Σπυρόπουλος-Νάστος (Θεοδωρόπουλος) Δεκάλεπτα: 23-11, 38-28, 53-40, 67-60 Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 5 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 2, Βύρλας 6, Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 27 (2), Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 7 (1) ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 17 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης 2, Κανονίδης 11, Σάμαρτζιτς 7, Ζερβός Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons 78-79 Διαιτητές: Ζακεστίδης-Μαλαμάς-Λιόνας (Κουλούρης) Δεκάλεπτα: 24-22, 38-35, 61-57, 78-79 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (1), Κωστόπουλος 2, Σεντ Χίλερ 37 (3), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 7, Ιωαννίδης 4, Σιούντρης Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 10 (1), Σιμιτζής 4 (1), Γεωργίου, Άντερσον 27 (4), Γράβας 6, Διαμαντάκος 1, Καμπερίδης 4, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 13 Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10) Σάββατο 18 Οκτωβρίου 17:00 Αιγάλεω-Λαύριο 17:00 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 17:00 Σοφάδες-Ψυχικό 17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Evertech ΑΣ Παπάγου Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός