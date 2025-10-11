Σπουδαίο διπλό του Βίκου Ιωαννίνων στον Πανερυθραϊκό - Συνεχίζουν αήττητοι Πρωτέας, Ψυχικό και Κόροιβος

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής (11-13/10):
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
17:00 Ψυχικό-ΝΕ Μεγαρίδας 78-77
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55
Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons Ιωαννίνων 78-79
Λαύριο-Πρωτέας Βούλας 84-99
Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
18:30 Νίκη Βόλου-Τρίκαλα Basket (ΕΡΤ2)
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Μαχητές Πειραματικό-Δάφνη 77-74
Διαιτητές: Ζαχαρής-Μαραμής-Νέδογλου (Πανταζής)
Δεκάλεπτα: 23-17, 41-40, 63-56, 77-74
Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς 11 (3), Μπανκς 15 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 10, Νώτης 9, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 2, Καλαϊτζίδης 8 (2), Ντούμπαρ 20 (2)
Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 19 (2), Δημητρακόπουλος 11 (1), Τοπάλι 6, Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 5 (1), Φιλιππάκος 17, Ντράσκοβιτς 11 (1), Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος
Evertech Παπάγου-Αιγάλεω 85-80
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Καραπαπάς (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 27-22, 45-48, 64-67, 85-80
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 7, Άντερτον 15 (1), Μερμίγκης 9, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (2), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 4, Καραμαλέγκος 9, Σκοτ 24
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 23 (4), Κάρτραϊτ 11, Βέλκος, Κουφόπουλος 23 (4), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 7 (1), Κουστένης 7 (1), Δεϊμέζης 4, Νικολαΐδης, Ζαραϊδώνης 5
Λαύριο Boderm-Πρωτέας Βούλας 84-99
Διαιτητές: Καλογριάς-Τεφτίκης-Κοϊμτζόγλου (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 18-23, 46-43, 67-68, 84-99
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 19, Παναγιωτόπουλος 4, Στασινός 23 (3), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 10 (2), Τόλιας, Καματερός 11 (1), Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 5
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 35 (8), Μιλεντίγεβιτς 24 (5), Ρις 14, Κόης 12 (2), Πετανίδης 2, Μπέλη 2, Κουρτίδης 3, Βουλγαρόπουλος 7, Μαγιντόνε
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Σοφάδες 63-55
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Ευφραιμίδης-Κωνσταντινέλλης (Τζαμάκου)
Δεκάλεπτα: 22-22, 30-33, 39-48, 63-55
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 21 (2), Άλεν 12 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 8 (2), Τζόλος 1, Σταυρακούκας 7, Χαντζής 3 (1), Φύτρος, Βισνιέφσκι 6
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 6 (1), Χατζής 6, Τουλούπης 7 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 2, Επαμεινώνδας 3 (1), Ευσταθιάδης 10 (2), Μπουντούρης 12 (2), Πούντος 2, Σπρίντζιος 7
Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΓΕΧ 67-60
Διαιτητές: Κάρδαρης-Σπυρόπουλος-Νάστος (Θεοδωρόπουλος)
Δεκάλεπτα: 23-11, 38-28, 53-40, 67-60
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 5 (1), Σλέιτερ 7 (1), Κωνσταντινίδης 2, Βύρλας 6, Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 27 (2), Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 7 (1)
ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 17 (1), Παπαρέγκας 3 (1), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 10, Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 2, Νέσης 2, Κανονίδης 11, Σάμαρτζιτς 7, Ζερβός
Πανερυθραϊκός-Vikos Φalcons 78-79
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Μαλαμάς-Λιόνας (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 24-22, 38-35, 61-57, 78-79
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νικολαΐδης 5 (1), Καμάρας 13 (1), Κωστόπουλος 2, Σεντ Χίλερ 37 (3), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 7, Ιωαννίδης 4, Σιούντρης
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 10 (1), Σιμιτζής 4 (1), Γεωργίου, Άντερσον 27 (4), Γράβας 6, Διαμαντάκος 1, Καμπερίδης 4, Τσούκας 7 (1), Αρνόκουρος 7, Μαστρογιαννόπουλος 13
Η επόμενη αγωνιστική (3η, 18-20/10)
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
17:00 Αιγάλεω-Λαύριο
17:00 Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου
17:00 Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Σοφάδες-Ψυχικό
17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Evertech ΑΣ Παπάγου
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός