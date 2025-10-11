Πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας για τον Αντρέι Στογιάκοβιτς: «Οι Έλληνες είναι αρκετά πιεστικοί, είμαστε σε επαφή με τον Πέτζα»

Ο πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Αντρέι Στογιάκοβιτς και στη συζήτηση σχετικά με το ποια εθνική ομάδα θα εκπροσωπήσει.

Η Σερβική Ομοσπονδία παρουσίασε το πρωί του Σαββάτου το Ντούσαν Αλιμπίγιβιτς, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην τεχνική ηγεσία των «πλαβί».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσε μίλησε και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα αγωνιστεί με τη Σερβία ή την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Τσόβιτς επί του θέματος:

«Είμαστε σε επαφή μαζί του, πιο συγκεκριμένα με τον πατέρα του. Δεν αρκεί να είναι ένας από τους γονείς Σέρβος. Πρέπει να συνεργαστούμε με οικογένειες που έχουν μακρά ιστορία. Αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας.

Πρέπει να επισκεφτούμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε επαφές. Οι Έλληνες είναι επιθετικοί, ενώ εμείς είμαστε παθητικοί. Γνωρίζω τον Πέτζα, έχουμε καλές σχέσεις»