Ποιο άλλο; Το Buzzer-beater του Ναν στην κορυφή του Τοp-10 της Εuroleague (vid)

Ο Κέντρικ Ναν έχει την τιμητική του, με τον Αμερικανό σταρ του Παναθηναϊκού να κερδίζει την κορυφή στις δέκα καλύτερες φάσεις της 3ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την Βιτόρια με τον συνήθη ύποπτο: Ο Κέντρικ Ναν με τρίποντο με φοβερό buzzer-beater έγραψε το 86-84 επί της Μπασκόνια, με τους «πράσινους» να παίρνουν μια νίκη, η οποία θα μπορούσε να είχε έρθει πιο εύκολα.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού με αυτό το σουτ κατέκτησε την κορυφή στις δέκα καλύτερες φάσεις της 3ης αγωνιστικής στην Euroleague. Στην 2η θέση το φοβερό κάρφωμα του Χόρτον - Τάκερ στην αναμέτρηση της Φενέρ με τον Ερυθρό Αστέρα.

Δείτε εδώ τις 10 καλύτερες φάσεις: