Σάκοτα ενόψει Πανιωνίου: «Πολύ επικίνδυνος αγώνας - Nιώθω λίγο περίεργα...»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ πρόσθεσε πως νιώθει λίγο περίεργα που το παιχνίδι διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο το μεσημέρι της Κυριακής (13:00) σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που κουβαλά η Ένωση από την περασμένη σεζόν.

«Νιώθω λίγο περίεργα διότι στην εντός έδρας πρεμιέρα ήθελα να έχουμε και τους οπαδούς μας, για να μας βοηθήσουν, και να παίξουμε και γι’ αυτούς. Ο αγώνας είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Παίζουμε με μία ομάδα που έχει υψηλούς στόχους και έχει πολύ ταλέντο στην επίθεση. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι».