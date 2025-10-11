Κακλαμανάκης: «Η Μύκονος θα εμφανίσει πολύ καλό πρόσωπο, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου»

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης τόνισε πως το Περιστέρι θα χρειαστεί τη βοήθεια του κόσμου για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Μύκονο Betsson.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Περιμένουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Είμαστε σίγουροι ότι η Μύκονος θα εμφανίσει ένα καλό πρόσωπο, αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την επικράτηση επί του Πανιωνίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Για να έχει αξία αυτή η νίκη μας θα πρέπει να κερδίσουμε την Μύκονο και γι’ αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κόσμου για να τα καταφέρουμε.

Να μην τους αφήσουμε να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Θα πρέπει να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλό μπάσκετ, έχει κίνηση στο παιχνίδι της, έχει καλούς αθλητές και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».