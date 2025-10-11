Επίσημη η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα. Η σερβική ομάδα με τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς στον πάγκο κέρδισε την Φενερμπαχτσέ (86-81) και μία μέρα μετά ανακοίνωσε τον νέο της τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, μετά το κακό ξεκίνημα στην σεζόν.