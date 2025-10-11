Επίσημη η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα. Η σερβική ομάδα με τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς στον πάγκο κέρδισε την Φενερμπαχτσέ (86-81) και μία μέρα μετά ανακοίνωσε τον νέο της τεχνικό.
Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Σάσα Ομπράντοβιτς, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας, μετά το κακό ξεκίνημα στην σεζόν.
Нови тренер нашег првог тима од данас је и званично Саша Обрадовић, некадашњи првотимац и тренер нашег клуба.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 11, 2025
Обрадовић је, велики део играчке каријере провео управо у Црвеној звезди за коју је играо у три наврата, а током пандемије ковида 2020. године био је и тренер… pic.twitter.com/lW8XYOHQRu