Παναθηναϊκός: Διαθέσιμη στο ματς με την Βιλερμπάν η νέα εμφάνιση

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού AKTOR θα μπορέσουν να προμηθευτούν τη νέα εμφάνιση του «τριφυλλιού» στο παιχνίδι απέναντι στην Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη (15/10) θα κοντραριστεί με την Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι θα μπορούν να κάνουν δική τους τη νέα εμφάνιση του «τριφυλλιού» στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, αφού θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα PAOSHOP spots στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ολοκαίνουργια εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR θα είναι διαθέσιμη και μπορείς να την κάνεις δική σου, αυτή την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τη LDLC ASVEL Villeurbanne (21:15).



Απόκτησέ τη πρώτος! Μην χάσεις την ευκαιρία!

Διαθέσιμες σε όλα τα PAOSHOP spots του Telekom Center Athens».