Συγκινητική Βιντσιλαίου: «Αφιερώνω τη νίκη στην Ελένη Στεργίου που έφυγε άδικα από τη ζωή»

Μετά τη νίκη της Νέας Ιωνίας κόντρα στον Πανσερραϊκό η Αγγελική Βιντσιλαίου αφιέρωσε τη νίκη στην Ελένη Στεργίου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 28 χρονών.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Ευχαριστώ την ΕΡΤ που στηρίζει το μπάσκετ γυναικών. Ήταν πολύ ωραίο ματς, πιστεύω ο κόσμος το απόλαυσε. Ήταν δύσκολο. Στηριχθήκαμε στην άμυνα και η μία στην άλλη. Αξίζαμε τη νίκη. κερδίσαμε δίκαια.

Έχουμε μία ομάδα που δε στηρίζεται σε μία παίκτρια, είμαστε αρκετές. Αναλόγως ποια είναι σε καλή μέρα παίρνει και την μπάλα. Το ομαδικό πνεύμα μας οδηγεί και η άμυνα. Δεχθήκαμε 65 πόντους και στο πρώτο 58.

Ευχαριστώ τον κόουτς, μου έχει δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τώρα πάμε για το επόμενο ματς.

Αφιερώνω τη νίκη στην Ελένη Στεργίου, που χάθηκε από την ζωή άδικα στα 28. Ήμασταν αντίπαλοι πολλά χρόνια στα τμήματα υποδομών. Η νίκη είναι για αυτή και την έχω πάντα στην καρδιά μου».