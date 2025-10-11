Βελτσίστας: «Μας οδηγεί ο πλουραλισμός - Μακάρι να παίζαμε στην έδρα μας»

Ο Γιώργος Βελτσίστας μετά τη νίκη της Νέας Ιωνίας κόντρα στον Πανσερραϊκός μίλησε για τον πλουραλισμός που χαρακτηρίζει την ομάδα του, για τις ευκαιρίες που δίνει αλλά και για το ζήτημα της έδρας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Ακολουθήσαμε τα όσα είπαμε. Είχαμε κάποια λαθάκια που πρέπει να δούμε. Είναι κακό να κάνουμε τα ίδια λάθη. Παίξαμε πολύ καλά, ελέγξαμε τον ρυθμό. Έχουμε παιδιά που καταλαβαίνουν τι θέλουμε στο γήπεδο και δουλεύουν καλά. Κάθε μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι.

Μας οδηγεί ο πλουραλισμός. Είναι το πρώτο που θέλουμε: Όλες να καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικές για την ομάδα και σε άμυνα κα σε επίθεση.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε από την Νέα Ιωνία, μακάρι να παίζουμε στην έδρα μας. Είμαστε τυχεροί που παίζουμε στην Ζωφριά, που έχουμε βρει αυτό το στολίδι. Δεν έχουμε στόχο ή ταβάνι, προσπαθούμε να πάμε όλο και πιο ψηλά.

Είναι ένας στόχος να παίζουν οι Ελληνίδες. Έχουμε πολλά παιδιά από τις νεανίδες που συμμετέχουν στην προπόνηση. Ο κάθε παίκτης αξίζει την ευκαιρία του και πρέπει να του δίνουμε αληθινές ευκαιρίες. Έχουμε κορίτσια που παίζουν μπάσκετ, παράλληλα δουλεύουν, και είναι 100% αφοσιωμένες».