Η Νέα Ιωνία ήταν καλύτερη από τον Πανσερραϊκό, υπερασπίστηκε την έδρα της και με το τελικό 72-65 έκανε το 2-0 και ανέβηκε στην κορυφή της Α1.

Η Νέα Ιωνία έδωσε το πρώτο της εντός έδρας ματς για τη νέα σεζόν απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα ήταν ανώτεροι στο παρκέ, άντεξε στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και πανηγύρισε τελικά τη νίκη με 72-65.

Έτσι, η «Ίων» είναι πλέον στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 2-0, ενώ ο Πανσερραϊκός έπεσε στο 1-1.

Για τις νικήτριες ξεχώρισε η Βιντσιλαίου με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ η Γκριγκς προσέθεσε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμη, διψήφια ήταν η Στογιανόβσκα (13) και η Κλαρκ (10).

Από την άλλη, για τις φιλοξενούμενες η Μπέκι είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα και η Ρόνσιεκ μέτρησε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 34-29, 55-54, 72-65

Τα στατιστικά του αγώνα.