Βρούτσης: «Καταργούνται οι αγκυλώσεις στο καθεστώς των προπονητών»

Ο Γιάννης Βρούτσης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του SDNA για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που θα λύσει το πρόβλημα με το καθεστώς των προπονητών και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση.

Όπως διαβάσατε στο SDNA, ο Γιάννης Βρούτσης παρενέβη και ετοιμάζει διάταξη που θα ακυρώσει τις… τρελές προϋποθέσεις που ζητούνταν από Έλληνες και ξένους προπονητές για να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, την άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Τουρκία και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Αναλυτικά η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού:

Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει.

