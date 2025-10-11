Euroleague: MVP της τρίτης αγωνιστικής ο Βεζένκοφ (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά την εμφάνισή του κόντρα στην Ντουμπάι BC αναδείχθηκε MVP της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο ΣΕΦ την Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 86-67.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε μία τρομερή εμφάνιση, καθώς τελείωσε το ματς με 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ ενώ είχε και 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή αναδείχθηκε MVP του τρίτου γύρου.

