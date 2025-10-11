«Όργια» από τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία στη νίκη των Σπερς (vid)

Ο γκαρντ, που πήγε να πάρει το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, έλαμψε πριν από λίγες ώρες με τους Σπερς.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε γκαρντ το καλοκαίρι και μεγάλος στόχος ήταν ο Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία. Ενας παίκτης, που δεν τον ήξερε ο πολύς κόσμος, αλλά τον είχε σταμπάρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Παρά τη μεγάλη πρόταση, όμως, που του έκαναν οι Πειραιώτες, ο Δομινικάνος ήθελε να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ και τα κατάφερε με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα ξημερώματα δε έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση στη φιλική νίκη της ομάδας του επί των Γιούτα Τζαζ με 134-130. Ο Τζόουνς Γκαρσία σε 17 λεπτά συμμετοχής είχε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, εμφανίζοντας δείγματα του μεγάλου του ταλέντου.