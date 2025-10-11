New York Times για τη σχέση των Μπακς με τον Γιάννη: «To be continued»

Οι New York Times σχολίασαν την σχέση των Μιλγουόκι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τρεις χαρακτηριστικές λέξεις: «To be continued».

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο και οι Νιου Γιορκ Νικς συνεχίζουν να παρακολουθούν την περίπτωση του Έλληνα σούπερσταρ.

Οι New York Times σε δημοσίευμά τους αναφέρθηκαν στο... σίριαλ του «Greek Freak» και με τρεις λέξεις σχολίασαν την σχέση του Αντετοκούνμπο με τα «Ελάφια». Χαρακτηριστικά έγραψαν: «Αν υπήρχαν στήλες με τρεις λέξεις στον αθλητικό Τύπο, ο πιο εύκολος τρόπος να περιγράψει κανείς τη σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς θα ήταν: Συνεχίζεται (to be continued)».

Και συνέχισαν: «Οι φιλοδοξίες για το πρωτάθλημα, η ακόρεστη δίψα για το μεγαλείο και το αναπόφευκτο ερώτημα για το αν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά μένοντας εκεί που βρίσκεται».

Μάλιστα, αναφέρθηκαν και στο ενδιαφέρον των Νικς, τονίζοντας πως θα έπρεπε να κινηθούν για την απόκτησή του τον Ιούνιο. «Ήταν μια σαφής κλιμάκωση – και δεν έχει τόση σημασία ποιος την προκάλεσε. Έπρεπε να το κάνουν τον Ιούνιο. Το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι έντονο. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετές αποδείξεις ότι η παρουσία του Αντετοκούνμπο από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει μια ομάδα στην κορυφή».