Η ΑΕΚ ανακοίνωσε «Παιδική Εξέδρα» για το ματς με την Σολνόκι

H AEK έκανε γνωστό πως στο παιχνίδι με την Σολνόκι για το Basketball Champions League θα λειτουργήσει η «Παιδική Εξέδρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι και στον αγώνα του Basketball Champions League την ερχόμενη Τετάρτη 15/10 και ώρα 19:30, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Σολνόκι, στη SUNEL Arena, θα λειτουργήσει η «Παιδική Εξέδρα» της «Βασίλισσας».

Οι αθλητές της «Βασίλισσας» σάς θέλουν όλους στο πλευρό τους.

Όσοι επιθυμούν να φιλοξενηθούν στην Παιδική Εξέδρα (εκπρόσωποι σχολείων, σωματείων και φορέων) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της ΑΕΚ ΒC και να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους έως την Δευτέρα 13/10 και ώρα 14:00.

Υπεύθυνη δράσης κα. Ελίνα Ασπρουλάκη (email: [email protected], τηλ. 2102833355).

Έλα κι εσύ στην Παιδική Εξέδρα και γίνε μέρος της Ομάδας μας!».