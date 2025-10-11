Σαράνια για Λεμπρόν: «Έχει πρόβλημα στο νεύρο εδώ και 2,5 μήνες»

Ο Σαμς Σαράνια μίλησε για τον τραυματισμό του Λεμπρόν Τζέιμς, τονίζοντας πως εδώ και 2,5 μήνες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο νεύρο.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα συμμετέχει στην προετοιμασία των Λος Άντζελες Λέικερς και αναμένεται να χάσει και το πρώτο ματς της νέας σεζόν. Ο Σαμς Σαράνια μίλησε στο «NBA Today» για τον «Βασιλιά» και ανέφερε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στο νεύρο εδώ και 2,5 μήνες.

Χαρακτηριστικά είπε: «Αυτός ο τραυματισμός του Λεμπρόν πρόκειται για πρόβλημα στο νεύρο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου κατά τη διάρκεια προπόνησης στο γήπεδο, οπότε έχουν περάσει 2,5 μήνες και συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει και να τον διαχειρίζεται».