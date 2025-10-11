Μονέκε: «Δεν νομίζω ότι ο Σφαιρόπουλος έκανε κάτι λάθος, πρέπει να κάνω μια συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς»

Ο Τσίμα Μονέκε μετά την επιβλητική νίκη του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, μίλησε για την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, αλλά και την εκ νέου συνεργασία του με τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο Νιγηριανός φόργουορντ, στις δηλώσεις του ανέφερε ότι ο Σφαιρόπουλος δεν έκανε κάτι λάθος στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να κάνει μια συζήτηση με το νέο προπονητή του, Σάσα Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον υπηρεσιακό προπονητή του Ερυθρού Αστέρα: «Χαίρομαι για τον προπονητή Τόμισλαβ Τόμοβιτς. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Είναι λίγο βρεγμένος τώρα, τον ψεκάσαμε με νερό! Το άξιζε αυτό, είναι ο προπονητής, θα έπρεπε να είναι προπονητής σε αυτό το πρωτάθλημα επειδή είναι αυτού του επιπέδου, χαίρομαι γι' αυτόν».

Για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο: «Είναι ένας συνδυασμός των πάντων. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής Σφαιρόπουλος έκανε κάτι λάθος. Ήταν ατυχές, οι παίκτες πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί, νομίζω ότι αγωνιστήκαμε στο Μόναχο, έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Τα έκανε όλα καλά».

Για τον Σάσα Ομπράντοβιτς: «Προφανώς, ο χρόνος που περάσαμε μαζί στη Μονακό δεν ήταν αυτός που ήθελα. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και θα πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά τώρα από ό,τι ήταν τότε. Θα το αλλάξουμε αυτό. Θα μιλήσω μαζί του την Κυριακή, θα το βελτιώσουμε. Θέλει να είναι καλή η ομάδα όπως το θέλω και εγώ».