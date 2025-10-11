Τα highlights από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Dubai BC (vid)

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να μην εντυπωσιώσαν με την εμφανίση τους, μοίρασαν 16 ασίστ για 14 λάθη, χωρίς να σουτάρουν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (8/22τρ.), ωστόσο με την άμυνα τους περιόρισαν την ομάδα του Γκόλεματς που αδυνατούσε να βρει λύσεις.
Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, έχοντας 25 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 23' συμμετοχής, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει double-double με 13 πόντους 11 ριμπάουντ. Νέα διψήφια εμφάνιση από τον Ντόρσεϊ με 14 πόντους, καλή παρουσία από τον Σέιμπεν Λι με 10 πόντους.
Δείτε παρακάτω τα highlights της αναμέτρησης: