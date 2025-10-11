Mπαρτζώκας: «Δεν παίζει κανένα ρόλο αν το Final Four γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για το Final-4 λέγοντας πως δεν παίζει κανένα ρόλο αν γίνεται στην έδρα του αντιπάλου

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε σκληρή δουλειά, να βελτιωθούμε. Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είναι μία ομάδα πολύ ταλαντούχα επιθετικά. Η αμυντική μας προσέγγιση στα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα ήταν πολύ καλή. Έχουμε χάσει κάποιους σημαντικούς παίκτες από το ρόστερ μας. Καλή τύχη στην Dubai BC. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας»

Για τον Νιλικίνα: «Εννοείται ότι θα πρέπει να πάρει χρόνο. Στην ουσία δεν είχε preseason. Βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας ακόμα. Είναι ένας παίκτης επιπέδου, που θα μας βοηθήσει πολύ»

Για τα πολλά παιχνίδια: «Από τη στιγμή που κερδίσαμε άνετα ένα παιχνίδι, σημαίνει ότι αυτοί που κλήθηκαν να αμυνθούν στην περιφέρεια έκαναν καλή δουλειά. Το μπάσκετ φεύγει από τους προπονητές. Η δική μας επίδραση στο παιχνίδι γίνεται όλο και λιγότερο. Θα παίξουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Δε νομίζω κανένας προπονητής της Ευρωλίγκας να είναι ικανοποιημένος με αυτό το πράγμα. Αν θες να δεις καλύτερο μπάσκετ πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία. Δεν υπάρχει μία δομή στο πώς προετοιμάζεται μία ομάδα. Πότε θα κάνεις μία προπόνηση; Δείχνεις ένα VIDEO και ελπίζεις ότι οι παίκτες θα ανταποκριθούν»

Για το ότι το Final Four γίνεται στο ΟΑΚΑ: «Όταν πήραμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο θα πήγαινα όπου και να παίζαμε. Για μένα δεν έπαιξε κανένα ρόλο ότι παίξαμε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο αν παίξουμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ μακρινό. Πρέπει η ομάδα να περάσει από συμπληγάδες πέτρες για να φτάσει εκεί. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε υπερφίαλες δηλώσεις ότι θέλουμε να πάμε και να το πάρουμε στην έδρα του αντιπάλου είναι εντελώς μακριά από την δική μας ψυχοσύνθεση. Εμείς θα κοιτάμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αν αυτό μας οδηγήσει σε ένα ακόμη Final Four θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός πάντα θα έχει πίεση. Είμαι συνηθισμένος. Το έχω πάνω κάτω διαχειριστεί αυτό το πράγμα”.

Για τις βολές: «Η διαφορά είναι θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν ψηλοί που σουτάρουν με καλό ποσοστό. Σε ποσοστό καριέρας όλοι οι άλλοι είχαν καλά. Ο κάθε παίκτης έχει μία ρουτίνα, σουτάρει πολύ. Ο προπονητής δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το θέμα»

Για τους πολλούς πόντους που πηγαίνουν τα παιχνίδια: «Εφόσον εξισώνεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ με το αμερικάνικο, δεν θα δεις στην αρχή της χρονιάς μεγάλες αμυντικές προσπάθειες. Είτε γιατί οι ομάδες δεν συνεργάζονται αμυντικά καλά, είτε ότι ξέρουν ότι έχουν πολλά παιχνίδια και θα δημιουργθεί έξτρα κόπωση. Τα μεγάλα παιχνίδια δεν πιστεύω ότι θα πάνε σε τέτοιο υψηλό σκορ»