Μποζίκας: «Θέλουμε να παίζουμε με επαφές - Να σταματήσουμε τους σκόρερ του Παναθηναϊκού»

Ο Γιώργος Μποζίκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC μίλησε για το πως θέλουν να παίζουν οι «ερυθρόλευκοι» αλλά και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Σημαντικό το ότι καταφέραμε να μοιράσουμε τον χρόνο, αν και σε κάθε παιχνίδι δε σκεφτόμαστε ποτέ το επόμενο. Αλλά η διακύμανση του σκορ μας επέτρεψε να ανοίξουμε το ροτέισον. Βοήθησαν και οι παίκτες με την απόδοσή τους.

Κάναμε μία σοβαρή εμφάνιση. Αμυντικά το ότι η Ντουμπάι σούταρε με τόσο χαμηλό ποσοστό στο τρίποντο, μία ομάδα με τόσους καλούς σουτέρ, δείχνει ότι βάλαμε πίεση πάνω στην μπάλα. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε κοντά σε αυτό που θέλουμε. Να παίξουμε με επαφές, να τους βγάλουμε από τις γωνίες τους, να μην νιώθουν άνετα και να μην βρουν ρυθμό.

Μας χαρακτηρίζει το να είμαστε συμπαγείς και σκληροί στην άμυνα και από την ομαδική δουλειά στην επίθεση να καλύπτουμε τις απουσίες. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν πολλές φορές. Είναι δύσκολη κατάσταση όταν χάνουμε παίκτες αλλά δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε αυτό. Ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να κερδίζει, αυτό μετράει. Το πιο σημαντικό είναι αυτοί που παίζουν να έχουν το πρόσωπο που πρέπει. Έχουμε το βάθος στο ρόστερ, έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους. Να νιώσουν και αυτοί σημαντικοί.

Είναι το πρώτο ντέρμπι φέτος. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Θέλουμε να εμφανιστούμε όπως πρέπει στο γήπεδο. Να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, να σταματήσουμε τους καλούς επιθετικούς σκόρερ του Παναθηναϊκού, που έχει κυρίως στην περιφέρεια, αλλά έχουμε δει ότι και άλλοι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, όπως ο Χουάντσο. Θα είναι μία μάχη που όλοι, και ο κόσμος, πρέπει να βοηθήσουν να την πάρουμε. Δεν είμαι σε θέση να πω αν θα υπάρχουν επιστροφές».