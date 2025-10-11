Ντόρσεϊ: «Θα κερδίσει το ντέρμπι όποιος το θέλει περισσότερο - Να κερδίσουμε και να δώσουμε τον τόνο της σεζόν»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι BC μίλησε μεταξύ άλλων για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Νιώθω καλά που κερδίσαμε το πρώτο εντός έδρας ματς. Είναι ωραία που επιστρέψαμε και νιώθουμε την ενέργεια, τους οπαδούς. Πάντα είναι ωραίο να επιστρέφεις σπίτι και να παίζεις μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς.

Όταν είσαι στο παρκέ απολαμβάνεις το ματς. Είμαι στο παρκέ και εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες μου. Έχουμε μεγάλο ματς την Κυριακή, πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να προετοιμαστούμε.

Στο πρώτο ημίχρονο με την Ρεάλ χαλαρώσαμε, ρίξαμε ρυθμό. Απόψε δε το κάναμε, ανεβάσαμε τη διαφορά και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο "κλειδώσαμε" τη νίκη.

Περιμένω να είναι τρομερό ματς το ντέρμπι. Έχουν καλή ομάδα, έχουμε καλή ομάδα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν προετοιμάζομαι για αυτά τα ματς, βρίσκω ρυθμό μέσα στον αγώνα. Να συγκεντρωθούμε στους παίκτες, στις λεπτομέρειες. Ξέρουμε τι θα κάνουν, ξέρουν τι θα κάνουμε. Θα κριθεί από το ποιος θα παλέψει περισσότερο. Ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η αντιπαλότητα και θέλουμε να δώσουμε τον τόνο στη σεζόν».