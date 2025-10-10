Νιλικίνα: «Μου έχουν μιλήσει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Φρανκ Νιλικίνα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Νιώθω καλά, πάντα είναι καλά μετά από μία νίκη. Ήταν σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε στο πρώτο μας ματς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Τώρα έχουμε δυνατά ματς. Θα επιστρέψουμε στο γυμναστήριο και θα ετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα.

Η προσαρμογή μου πάει καλά. Οι συμπαίκτες, το σταφ, ο κόουτς έκαναν τα πάντα για να με βοηθήσουν να προσαρμοστώ. Είναι δουλειά που συνεχίζεται. Η ομάδα μπορεί να βελτιωθεί. Μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια, είναι η αρχή της σεζόν. Είναι καλά τώρα αλλά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε.

Παίξαμε ομαδικά, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δίνω τα εύσημα στον προπονητή και το σταφ που μας προετοιμάσαν για τον αγώνα. Η ομάδα έκανε τη δουλειά της. Ήμασταν ανταγωνιστικοί αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στην δουλειά και να βελτιωθούμε.

Οι συμπαίκτες μου, όλο το σταφ μου έχουν μιλήσει για την ατμόσφαιρα, για το ντέρμπι (σ.σ με τον Παναθηναϊκό AKTOR). Θα επιστρέψουμε στο γυμναστήριο και θα ετοιμαστούμε για το ματς».