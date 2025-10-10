Μαζί στο 2-1 οι «αιώνιοι», αήττητη στην κορυφή η Ζαλγκίρις - Το πανόραμα της Euroleague

​​​​​​​Μαζί στις θέσεις 2-10 και με ρεκόρ 2-1 βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τις νίκες τους κόντρα στην Ντουμπάι και στην Μπασκόνια αντίστοιχα.

Η τρομερή Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε και στο Μόναχο την Μπάγερν για το δικό της 3/3, παραμένοντας έτσι μόνη πρώτη στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague. Από τα σημερινά αποτελέσματα ξεχώρισε το διπλό του Ερυθρού Αστέρα στην Τουρκία κόντρα στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86

Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82

Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87

Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 81-86

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 86-67

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 108-102

Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98

Η κατάταξη

Ζάλγκιρις Κάουνας 3-0 Μονακό 2-1 Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 Ολυμπιακός 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Βαλένθια 2-1 Παναθηναϊκός 2-1 Παρί 2-1 Μπαρτσελόνα 2-1 Παρτίζαν 2-1 Φενέρμπαχτσε 1-2 Αρμάνι Μιλάνο 1-2 Mακάμπι Τελ Αβίβ 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Βιλερμπάν 1-2 Ερυθρός Αστέρας 1-2 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Μπάγερν Μονάχου 1-2 Ντουμπάι BC 1-2 Μπασκόνια 0-3

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

20:45 Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

21:30 Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μονακό

21:45 Παρί - Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν

