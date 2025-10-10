Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχουν εύκολα ματς, μοιράσαμε τον χρόνο που ήταν σημαντικό»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι BC ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν που οι «ερυθρόλευκοι» μοίρασαν τον χρόνο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της NOVΑ:

«Δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Μιλάμε για μία ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Ο Μπέικον έχει πολλούς καλούς σουτέρ γύρω του, έχουν καλούς ψηλούς. Φυσικά, είχαν απουσίες όπως και εμείς αλλά πρέπει να εκτιμάς κάθε νίκη στην Euroleague.

Ήταν πολύ σημαντικό να μοιράσουμε τον χρόνο. Ο Βεζένκοφ έπαιξε λιγότερο από 35 λεπτά, 33 ή κάτι τέτοιο. Μοιράσαμε τον χρόνο, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Έπρεπε να διαφυλάξουμε ενέργεια όχι μόνο για το ματς της Κυριακής αλλά και για την Τρίτη και την Πέμπτη. Μιλάμε για μαραθώνιο και πρέπει να είμαστε φρέσκοι».