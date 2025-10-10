Βεζένκοφ: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC τόνισε τη σημασία του θετικού αποτελέσματος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη κάμερα της NOVA:

«Είναι πολύ ωραίο που επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Κάθε χρόνο λέμε πως θέλουμε να προστατέψουμε την έδρα μας. Είναι νωρίς στην σεζόν, είναι μαραθώνιος. Κάθε ομάδα πρέπει να βρει ρυθμό. Σήμερα προσπαθήσαμε περισσότερο στην άμυνα, δεχθήκαμε μόνο 67 πόντους από μία ταλαντούχα ομάδα. Έχουμε διαβολοβδομάδα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, τα καταφέραμε απόψε και πρέπει να συνεχίσουμε.

Ένιωθα καλά, δούλεψα σκληρά και πάντα βλέπω το ματς. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω, να δώσω τα πάντα κάθε βράδυ και χαίρομαι που κερδίσαμε το ματς».